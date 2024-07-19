Україна – Грузія 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

Підопічні Валерія Плеханова продовжують свій успішний виступ на чемпіонаті Європи-2024. 19 липня "синьо-жовті" вибороли місце у півфіналі турніру, пише 24 Канал.

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Україна у півфіналі Євро-2024 U-20

У чвертьфінальному поєдинку збірна України перемогла Грузію. Наша команда за усіма ігровими параметрами переважала суперника.

Першу чверть українці завершили з перевагою у три бали, а у наступній довели її до 10. В третій чверті "синьо-жовті" збільшили свою перевагу до 19 очок. Проте у завершальній 10-хвилинці грузини зуміли скоротити відставання у рахунку.

У підсумку збірна України здобула перемогу – 85:76 та вийшла до півфіналу. Найкращим гравцем матчу став Назар Холод, на рахунку якого 17 очок та 9 підбирань. Найрезультативнішим став Кирило Скутєльнік, який набрав 18 очок. Свій внесок у загальний успіх зробив Максим Кличко. Син легенди українського боксу Віталія Кличка попри отриману напередодні травму набрав 7 очок та зробив 5 підбирань.

Україна: Скутєльнік 18 + 2 перехоплення, Холод 17 + 9 підбирань, Колаволе 8 + 5 передач + 4 підбирання + 2 перехоплення, Сипало 7 + 4 підбирання, Ніколайчук 6 + 6 підбирань — старт, Кабанов 12, Карасьов 8 + 4 підбирання, Кличко 7 + 5 підбирань, Величко 2, Чорногрицький 0, Новіков 0

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Нідерландів, яка у чвертьфіналі обіграла Словаччину (80:68). Поєдинок відбудеться у суботу, 20 липня.