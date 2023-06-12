Цыганков поставил на колени четырехкратных чемпионов мира: видео гола в ворота Германии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сумел удивить "Бундестим". Неожиданно хозяева поля оказались в роли догоняющих.

В Бремене на стадионе "Везерштадионе" состоялся дебют Сергея Реброва в статусе главного тренера сборной Украины. Соперник у "сине-желтых" не нуждается в особых рекомендациях – одна из самых титулованных команд мира сборная Германии, пишет 24 Канал.

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В стартовые минуты встречи мяч дважды побывал в воротах. Первоначально с помощью рикошета отличился немец Никлас Фюллькруг. Однако уже на 19-й минуте Виктор Цыганков восстановил паритет, воспользовавшись пасом Александра Тимчика.

Подопечные Реброва на 23-й минуте вышли вперед, когда мяч после удара Мудрика попал в Рюдигера и залетел в ворота Траппа.

Во втором тайме "сине-желтые" закрепили успех. Довбик прорвался через защиту Германии и отдал пас на Цыганкова. Вингеру Жироны оставалось только подставить ногу. 3:1 в пользу Украины – такого результата мало кто ожидал от команды Реброва.

Видео второго гола Цыганкова

. Этот гол стал юбилейным для Виктора Цыганкова. Вингер забил 10 голов в 46 матчах за сборную Украины.