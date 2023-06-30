Украина – Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины по футболу сыграет в четвертьфинале Евро-2023. Соперником украинцев будет сборная Франции. Матч пройдет 2 июля. Онлайн-трансляция матча Украина - Франция доступна на сайте 24 Канала.

Украина вышла из второго места из группы Евро-2023. При этом лидерство в квартете наша команда упустила на последней минуте матча против Испании, пропустив гол. Этот матч закончился в ничью 2:2. Теперь в четвертьфинале сборная Украины сыграет против Франции.

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Украинская "молодежка" хорошо знакома с игрой соперников, ведь была с французами в одной группе квалификации на Евро-2023. Правда, тогда для украинцев не все сложилось слишком удачно – в первом матче во Франции все закончилось разгромом 5:0. Однако тогда с середины первого тайма украинцы играли в меньшинстве после удаления центрального защитника Таловерова.

Второй матч в отборе между командами тоже оказался неоднозначным. Ведь к середине первого тайма наша команда пропустила трижды, забив только однажды. Но в итоге все закончилось вничью 3:3. И важным фактором было то, что этот матч украинская команда была вынуждена проводить на нейтральном поле из-за войны в Украине.

Французы пока на этом турнире не дают повода сомневаться в том, что они главные фавориты – выиграли все три матча в группе. И пока их отдают предпочтение букмекеры в противостоянии с Украиной.

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Матч Украина – Франция состоится в воскресенье, 2 июля. Начало встречи в 22:00.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспільне Спорт. Поэтому матч Украина – Франция вживую покажут на местных телеканалах Суспільнного, а также на Youtube-канале Суспільне Спорт. Также будет доступна трансляция на Радіо Промінь.

Видеотрансляция матча Украина – Франция на Евро-2023 будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Трансляция будет доступна за 30 минут до начала матча.