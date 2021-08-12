Украина – Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины уже 4 сентября продолжит отборочную кампанию на чемпионат мира-2022 в Катаре. Украинская команда в Киеве примет чемпионов мира – французов.

Где купить билеты на матч Украина – Франция

Украина и Франция встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 21:45. Игра состоится со зрителями на трибунах.

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Купить билеты на игру можно только онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов:

Public-сегмент – от 250 до 1000 грн;

Business-сегмент – от 1500 до 5000 грн.

Сборная Украины неудачно стартовала в отборе, сыграв три матча вничью. В первом поединке "сине-желтые" поделили очки с Францией. После этого были ничейные результаты с Финляндией и Казахстаном.

До конца 2021 года сборная Украины сыграет еще 5 матчей в отборе. Кроме поединка с французами, украинцы встретятся с Казахстаном и Финляндией и проведут две игры с Боснией и Герцеговиной.