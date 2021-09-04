Украина – Франция: команды выбрали форму на игру в Киеве

В субботу, 4 сентября, сборная Украины сыграет против Франции в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Перед игрой представители команд выбрали форму, в которой футболисты сыграют в этом матче.

Домашней формой сборной Украины считается желтая. Однако в матче против французов наша команда выйдет в синем комплекте. Вратарь будет в оранжевом.

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Зато французы эту игру проведут в белой форме, а их вратарь будет в желтом.



Украина сыграет в синей форме против Франции / Фото УАФ

Матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября. Игра в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.

На матче ожидается до 45 тысяч болельщиков.