Битва за "золото": онлайн-трансляция финала Украина – Южная Корея на Олимпиаде по фехтованию

Сборная Украины по фехтованию на саблях пробилась в финал Олимпийских игр и гарантировала один из комплектов наград. В решающем противостоянии украинки встретятся с командой Южной Кореи.

В субботу, 3 августа, на Олимпиаде в Париже состоится финал женского командного турнира по фехтованию на саблях. Сборная Украины будет бороться за первую золотую медаль Игр-2024, пишет 24 Канал.

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Финал турнира по фехтованию Украина – Южная Корея

Украинская команда в финале будет представлена четырьмя саблистками: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. Решающая битва начнется в 21:00 по киевскому времени.

Победительницы противостояния станут олимпийскими чемпионками, а команда, проигравшая, получит комплект серебряных наград.

В 1/8 финала украинки победили Италию – 45:37. А в полуфинале наши девушки во главе с Ольгой Харлан одолели команду Японии – 45:32.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Украина – Южная Корея. Следите вживую за событиями на площадке.

Онлайн-трансляция поединка Украина – Южная Корея