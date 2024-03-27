Украина в четвертый раз подряд вышла на Евро: кто соперники и календарь матчей

Сборная Украины успешно прошла стыковые матчи квалификации, одолев в волевом стиле Боснию и Герцеговину и Исландию. Теперь команду Сергея Реброва будет ждать как минимум три игры на чемпионате Европы в Германии.

Сборная Украины успешно провела плей-офф отбора на Евро-2024. В полуфинале команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), а в финале с аналогичным счетом одолела Исландию, пишет 24 канал.

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Расписание матчей и кто соперники

Таким образом сборная Украины гарантировала себе путевку на чемпионат Европы-2024. Для нашей команды это будет четвертое подряд участие на Евро. Между тем уже известны соперники и календарь "сине-желтых" на турнире.

Команда Сергея Реброва попадет в группу Е, где ее соперниками станут команды Бельгии, Румынии и Словакии. Календарь групповых игр сборной Украины выглядит следующим образом:

17 июня (понедельник), 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)

Румыния – Украина 21 июня (пятница), 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф) (Дюссельдорф)

Словакия – Украина (Дюссельдорф) 26 июня (вторник), 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Возможный путь в плей-офф

В случае победы в группе Украина будет играть матч 1/8 финала в Мюнхене 2 июля против одной из команд, занявших третьи места. Второе место выведет Украину на игру в Дюссельдорфе 1 июля против вицечемпиона квартета D, где будут играть Франция, Нидерланды, Австрия и Уэльс или Польша.

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Кроме того, сборная Украины может выйти в плей-офф даже с третьего места, если будет в топ-4 из шести "третьих" команд всех групп. В таком случае наша команда будет играть или против победителя группы В (Испания, Италия, Хорватия, Албания) или группы С (Англия, Дания, Сербия, Словения).

Эти игры пройдут 30 июня либо в Кельне, либо и Гельзенкирхене. Сам же турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Финал пройдет в Берлине. Напомним, что накануне Евро-2024 Украина сыграет три товарищеских матча: