Скандал в сборной Украины: лидер команды пошел на конфликт с Ребровым накануне Евро-2024

Известный инсайдер рассказал неприятную историю, которая случилась накануне чемпионата Европы. Оказалось, что не всех лидеров сборной устраивала игра под руководством Реброва.

Сборная Украины по футболу завершила свои выступления на Евро-2024. После ничьей с Бельгией команда Сергея Реброва заняла последнее место в группе Е.

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Лидер сборной против тренера

Накануне чемпионата Европы в лагере нашей команды произошла скандальная ситуация. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, один из игроков команды пошел на конфликт с Сергеем Ребровым.

Речь об игроке Арсенала Александре Зинченко. По данным источника, ситуация произошла за несколько месяцев до чемпионата Европы.

Причиной конфликта стало недовольство футболистом методом работы тренера. Журналист уверяет, что Зинченко настраивал других игроков сборной против Реброва с мотивацией, что игра команды стала слишком сложной.

В конце концов конфликт не остался открытым. Перед Евро Зинченко откровенно поговорил с Ребровым. Стороны пришли к консенсусу и пожали друг другу руку.

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Ребров в сборной Украины

Напомним, что Сергей Станиславович возглавил сборную Украины в июне прошлого года. За это время тренер провел во главе команды 16 матчей – 8 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

Ребров помог "сине-желтым" попасть на чемпионат Европы-2024 через стыковые матчи. На самом турнире сборная Украины набрала 4 очка, как и другие соперники по группе Румыния, Бельгия и Словакия. Впрочем, из-за плохой разницы голов наша сборная не вышла в плей-офф.