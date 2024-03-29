Особенность Реброва: сборная Украины возглавила интересный рейтинг команд-участниц Евро-2024

Наша национальная команда стала одной из самых молодых в квалификации на чемпионат Европы. Средний возраст игроков сборной Украины составляет чуть меньше 26 лет.

Сборная Украины на этой неделе завоевала путевку на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва переиграла Исландию в финале плей-офф отбора и в четвертый раз подряд выступит на Евро.

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Украина – самая молодая

Между тем, наша команда возглавила интересный рейтинг среди участников турнира. Как подсчитал ресурс Opta, сборная Украины является самой молодой по среднему возрасту игроков среди команд, которые квалифицировались на Евро-2024.

Средний возраст футболистов, которых привлек Сергей Ребров в квалификации, составляет 25 лет и 272 дня. Это наименьший среди команд, что пробились на Евро, и второй вообще в европейской квалификации.

Более молодой была только сборная Болгарии (24 года и 278 дней), впрочем "львы" не имели ни шанса на выход на Евро. Команда финишировала последней в своей отборочной группе.

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Что интересно, самой возрастной сборной-участником Евро-2024 является команда Словакии, с которой Украине придется играть в одной группе. Средний возраст сборной – 29 лет и 264 дня. Это лишь на 44 дня меньше, чем у самой возрастной команды всего отбора – сборной Черногории.

Напомним, что, кроме словаков, Украина будет играть в группе Е против Бельгии и Румынии. Сам турнир пройдет на полях Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.