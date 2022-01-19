Украина – Испания 1:3
Голы: Шульга, 32 – Лорес, 8, 31, Кордоба, 20
Нереализованный пенальти: Сампер, 14 (Испания)
- Украинская сборная второй раз за два дня провели товарищеский матч против мощных испанок.
- Первая встреча в Буче завершилась разгромной победой гостей 0:7. Подопечные Олега Шайтанова не смогли забить гол престижа.
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Испания снова начала матч первым номером. В первой 10-минутке Лорес размочила нули на табло. Украинки надежно держали оборону. У голкиперов Сагайдачной и Кисловой было немало работы в рамке ворот. Испанки неоднократно угрожали украинским владениям.
Украинки тоже имели единичные моменты. Сидоренко после вброса Кисловой пробила в одно касание. Но выстрел был легким для голкипера Испании.
Гости допустили досадную для них ошибку, которая привела к свободному удару для "сине-желтых". Титова и Шульга разыграли стандарт, но выстрел Анны взяла на себя вратарь соперниц.
Украина – Испания / Фото Павел Кубанов
На последней минуте Кордоба удвоила преимущество испанок – 0:2. Первая часть встречи завершилась победой Испании.
Первый гол в ворота Испании
Уже на первых секундах после свистка на второй тайм испанки могли забить в третий раз. Но мяч после удара пролетел рядом с дальней стойкой.
На 31-й минуте испанка Лорес сделали счет 0:3 и оформила дубль в этой игре. Уже на следующей минуте Шульга в деловом стиле оттерла от мяча оппонентку и прошила сетку ворот. Анна забила первый гол Украины за два матча в ворота Испании – 1:3.
На большее украинок не хватило. Испания во второй раз победила в Буче, но на этот раз со счетом 1:3.
Украина – Испания: смотрите полный матч