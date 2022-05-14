Украинцы продолжают бороться за медали

В течение десятого дня соревнований украинцы завоевали 13 наград, из которых 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. Мужская сборная по волейболу впервые выиграла турнир.

Стоит внимания Национальная дефлимпийская сборная Украины по баскетболу добыла в борьбе историческое золото

Еще до начала соревновательного дня Украина гарантировала себе пять медалей: финалы в пляжном волейболе проходили между украинцами, а в бронзовом матче в женском волейболе соперницы украинок снялись (через коронавирус в команде). Так что два "золота", два "серебра" и одна "бронза" – в активе украинцев.

Также нашим атлетам удалось завоевать шесть наград в легкой атлетике, а кроме того – "серебро" в мужском волейболе (проигрыш в финале сборной Турции) и "золото" в мужском баскетболе.

Мужская команда впервые стала впервые в истории и стала чемпионом Дефлимпиады по баскетболу.

Как выступили украинцы в 10-й день соревнований

"Золото" : мужской баскетбол, легкая атлетика – женская эстафета 4х400 метров, мужская эстафета 4х400 метров, пляжный волейбол – Николай Цапленко / Александр Полторацкий (мужчины, Украина №1), Раиса Рылова / Юлия Ярошевская (женщины, Украина №1)

: мужской баскетбол, легкая атлетика – женская эстафета 4х400 метров, мужская эстафета 4х400 метров, пляжный волейбол – Николай Цапленко / Александр Полторацкий (мужчины, Украина №1), Раиса Рылова / Юлия Ярошевская (женщины, Украина №1) "Серебро" : мужской волейбол, легкая атлетика – Наталья Урсуленко (метание диска), Екатерина Потапенко (тройной прыжок), Дмитрий Вышинский (бег на 200 метров), пляжный волейбол – Сергей Тарасов / Дмитрий Ренькас (мужчины, Украина №2), Юлия Черненко / Анна Затылкина (женщины, Украина №2)

: мужской волейбол, легкая атлетика – Наталья Урсуленко (метание диска), Екатерина Потапенко (тройной прыжок), Дмитрий Вышинский (бег на 200 метров), пляжный волейбол – Сергей Тарасов / Дмитрий Ренькас (мужчины, Украина №2), Юлия Черненко / Анна Затылкина (женщины, Украина №2) "Бронза": женский волейбол, легкая атлетика – Юлия Матвиевская (тройной прыжок)

Обратите внимание! Таким образом, национальная команда завоевала 129 медалей – 56 золотых, 37 серебряных и 36 бронзовых. И по показателю добытых медалей, и по количеству золота Украина идет единоличным лидером в медальном зачете Дефлимпиады-2021.

Дефлимпиада – спортивные состязания среди людей с нарушением слуха. Турнир продлится до 15 мая.