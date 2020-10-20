Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. Он рассказал о развитии программы "Украина – чемпион", главной целью которой является строительство спортивных сооружений по всей стране.

Обычно такое обращение руководители стран проводят в начале года – до 31 марта. В этом году Владимир Зеленский планировал обратиться к парламенту в апреле. Владимир Александрович во время речи поднимал много важных тем, не забыв о спортивной стороне, пишет 24 канал.

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"Украина – чемпион"

Зеленский напомнил всем, что в стране стартовала программа "Украина – чемпион", главной целью которой является масштабное строительство спортивных сооружений по всей стране. В ближайшие годы в каждом областном центре должны появиться культурные, спортивные помещения.

Они будут названы фамилиями наиболее выдающихся спортсменов того или иного региона. Также в таких сооружениях будут обустроены музеи, которые должны еще лучше популяризировать спорт в Украине.

Добавим, что сейчас за государственные средства проводится реконструкция стадионов в Ровно, Житомире и Кривом Роге. Несколько проектов также разработаны для небольших стадионов в городе Киев.