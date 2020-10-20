"Україна – чемпіон": Володимир Зеленський про будівництво спортивних споруд у всіх регіонах
Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. Він розповів про розвиток програми "Україна – чемпіон", головною метою якої є будівництво спортивних споруд у всій країні.
Зазвичай таке звернення очільники країн проводять на початку року – до 31 березня. Цього року Володимир Зеленський планував звернутися до парламенту у квітні. Володимир Олександрович під час промови підіймав багато важливих тем, не забувши про спортивну сторону, пише 24 канал.
Читайте також: Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді: головне з промови президента
"Україна – чемпіон"
Зеленський нагадав усіх, що в країні стартувала програма "Україна – чемпіон", головною цілю якої є масштабне будівництво спортивних споруд по усій країні. У найближчі роки в кожному обласному центрі повинні з'явитись культурні, спортивні приміщення.
Вони будуть названі прізвищами найбільш видатних спортсменів того чи іншого регіону. Також у таких спорудах будуть облаштовані музеї, які повинні ще краще популяризувати спорт в Україні.
Додамо, що зараз за державні кошти проводиться реконструкція стадіонів у Рівному, Житомирі та Кривому Розі. Декілька проєктів також розроблені для невеликих стадіонів у місті Київ.
- Раніше розпорядження про відродження команди дав президент Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.
- "Кривбас" створений на основі футбольного клубу "Гірник", який представляв Кривий Ріг. Президентом клубу так і залишився Костянтин Караманіц, а головним тренером клубу буде Геннадій Приходько.