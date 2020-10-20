Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. Він розповів про розвиток програми "Україна – чемпіон", головною метою якої є будівництво спортивних споруд у всій країні.

Зазвичай таке звернення очільники країн проводять на початку року – до 31 березня. Цього року Володимир Зеленський планував звернутися до парламенту у квітні. Володимир Олександрович під час промови підіймав багато важливих тем, не забувши про спортивну сторону, пише 24 канал.

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"Україна – чемпіон"

Зеленський нагадав усіх, що в країні стартувала програма "Україна – чемпіон", головною цілю якої є масштабне будівництво спортивних споруд по усій країні. У найближчі роки в кожному обласному центрі повинні з'явитись культурні, спортивні приміщення.

Вони будуть названі прізвищами найбільш видатних спортсменів того чи іншого регіону. Також у таких спорудах будуть облаштовані музеї, які повинні ще краще популяризувати спорт в Україні.

Додамо, що зараз за державні кошти проводиться реконструкція стадіонів у Рівному, Житомирі та Кривому Розі. Декілька проєктів також розроблені для невеликих стадіонів у місті Київ.