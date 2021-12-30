Украина будет бороться с Россией за проведение Евробаскета-2025

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о желании провести чемпионат Европы-2025.

Украина будет бороться с Россией

В 2015 году Украина уже должна была провести Евробаскет, но из-за российской агрессии ФИБА перенесла турнир в другую страну.

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"17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, ближе к Днепру. Второй зал будет во Львове.

Мы разговаривали с президентом ФИБА-Европы, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. По всей вероятности, они выберут между этими странами. Мое такое мнение", – заявил Бродский.

По информации функционера, третьим (запасным) вариантом на проведение турнира будет Днепр, где построят новую арену.

Конкурентами Украины за право проведения Евробаскет-2025 являются Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Россия. При этом Финляндия и Кипр претендуют только на матчи группового этапа, в то время как остальные (Украина, в частности) – на матчи группового этапа и финальную стадию.