Україна боротиметься з Росією

У 2015 році Україна вже мала провести Євробаскет, але через російську агресію ФІБА перенесла турнір в іншу країну.

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"17 січня приїжджає комісія ФІБА. Маю сказати, що Адміністрація президента зробила все, щоб гідно зустріти її та показати, де ми будуватимемо зали. У Києві є місце, шикарне місце на Микільській Слобідці біля МВЦ, ближче до Дніпра. Друга зала буде у Львові.

Ми розмовляли із президентом ФІБА-Європи, першим віце-президентом. Вони розуміють ситуацію з конфліктом України та Росії. Ймовірно, вони виберуть між цими країнами. Моя така думка", – заявив Бродський.

За інформацією функціонера, третім (запасним) варіантом на проведення турніру буде Дніпро, де також збудують нову арену.

Зверніть увагу! Конкурентами України за право проведення Євробаскет-2025 є Кіпр, Фінляндія, Угорщина, Латвія та Росія. При цьому Фінляндія та Кіпр претендують лише на матчі групового етапу, у той час як решта (Україна зокрема) – на матчі групового етапу та фінальну стадію.