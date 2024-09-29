Украина зажигает на чемпионате мира по футзалу: какие шансы на сенсационный проход в финал

Подопечные Александра Косенко уже превзошли ожидания от себя на футзальном Мундиале. Наша команда выиграла 4 из 5-ти матчей, но теперь должна сойтись против главного фаворита турнира.

Сборная Украины по футзалу продолжает свой успешный путь на чемпионате мира-2024. "Сине-желтые" уже повторили свое лучшее выступление на Мундиалях, сообщает 24 Канал.

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Исторический прорыв

Команда Александра Косенко провально стартовала на турнире. Матч против Аргентины был проигран в одни ворота – 1:7. Однако дальнейшие оппоненты были ниже классом и Украина смогла взять свое.

Ангола и Афганистан были переиграны без каких-либо проблем. А в плей-офф "сине-желтым" повезло с сеткой. Что Нидерланды в 1/8 финала, что Венесуэла в четвертьфинале были номинально слабее нашей команды.

Этот расклад сил подопечные Косенко и реализовали на площадке – 3:1 против голландцев и 9:4 против южноамериканцев. Таким образом, Украина смогла повторить свое лучшее достижение на ЧМ.

В 1996 году наша команда смогла также дойти до полуфинала. Нашим соперником на отчетном турнире станет грозная сборная Бразилии. "Селесао" выиграли 5 из девяти чемпионатов мира и лишь однажды не доходили до полуфинала.

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Поэтому неудивительно, что Бразилия является явным фаворитом битвы. На проход южноамериканцев в финал выставлен коэффициент 1,08, тогда как Украины – 6,90. Что касается основного времени, то котировки следующие:

победа Украины – 10,50

ничья – 10,00

победа Бразилии – 1,14

При этом эксперты ожидают результативную встречу в Ташкенте. Коэффициент на "тотал больше 5,5" равен 1,62, тогда как на ТМ5,5 – 2,21. Ожидается, что Бразилия сможет выиграть в три и больше мячей, вероятность этого – 1,64.