Украина – Босния и Герцеговина: Петраков назвал состав на важный матч
12 октября 2021 , 20:24Читати новину українською
Источник:24 канал
Наставник сборной Украины Александр Петраков определился с составом на матч против Боснии и Герцеговины. Украинцы сыграют против боснийцев 12 октября во Львове.
Александр Петраков решил не менять победный состав сборной Украины, который на выезде одолел Финляндию. Против боснийцев в основном составе выйдут те же 11 футболистов.
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Украина – Босния и Герцеговина: состав команд
Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Калашинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Гояк, Джеко.
- До сих пор пути Украины и Боснии и Герцеговины никогда не пересекались. В отборе на ЧМ-2022 Украина 5 матчей сыграла вничью и смогла переиграть только Финляндию.
- Боснийская команда провела на матч меньше. Гости с Балкан также одержали одну победу, дважды сыграли вничью и проиграли Франции.
- Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия поведут борьбу за второе место в группе D, которое дает шанс сыграть в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2022.
- Поединок Украина – Босния Герцеговина состоится на "Арене Львов". Начало игры в 21:45.