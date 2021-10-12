Олександр Петраков вирішив не змінювати переможний склад збірної України, який на виїзді здолав Фінляндію. Проти боснійців в основному складі вийдуть ті самі 11 футболістів.

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Україна – Боснія і Герцеговина: склад команд

Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Боснія та Герцеговина: Шехіч, Чивіч, Ахмедходжич, Хаджикадуніч, Стевановіч, Калашинац, Наліч, Хаджиахметовіч, Превляк, Гояк, Джеко.