Олександр Петраков вирішив не змінювати переможний склад збірної України, який на виїзді здолав Фінляндію. Проти боснійців в основному складі вийдуть ті самі 11 футболістів.
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Україна – Боснія і Герцеговина: склад команд
Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.
Боснія та Герцеговина: Шехіч, Чивіч, Ахмедходжич, Хаджикадуніч, Стевановіч, Калашинац, Наліч, Хаджиахметовіч, Превляк, Гояк, Джеко.
- Досі шляхи України та Боснії і Герцеговини ніколи не перетиналися. У відборі на ЧС-2022 Україна 5 матчів зіграла внічию і змогла переграти тільки Фінляндію.
- Боснійська команда провела на матч менше. Гості з Балкан також здобули одну перемогу, двічі зіграли внічию та програли Франції.
- Україна, Боснія та Герцеговина й Фінляндія поведуть боротьбу за друге місце в групі D, яке дає шанс зіграти у раунді плей-офф відбору на ЧС-2022.
- Поєдинок Україна – Боснія Герцеговина відбудеться на "Арені Львів". Початок гри о 21:45.