Александр Петраков решил не менять победный состав сборной Украины, который на выезде одолел Финляндию. Против боснийцев в основном составе выйдут те же 11 футболистов.

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Украина – Босния и Герцеговина: состав команд

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Калашинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Гояк, Джеко.