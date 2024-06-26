Украина сыграла вничью с Бельгией и завершила выступление на Евро-2024

Команда Сергея Реброва в третьем туре группы Е сыграла против сборной Бельгии. В важнейшем поединке "сине-желтые" не сумели обыграть одну из лучших сборных мира.

Украина – Бельгия 0:0

В среду, 26 июня, на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте встретились сборные Украины и Бельгии. Перед поединком обе команды набрали по два балла и не гарантировали выход в плей-офф, пишет 24 Канал.

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Защитный вариант сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил стартовым составом, выставив на решающий бой пятерых защитников и двух форвардов. Таким образом наставник "сине-желтых" обошелся без номинальных вингеров.

С первых минут "красные дьяволы" завладели инициативой. Бельгийцы пытались методично расшатывать защиту украинцев, ища в ней щели.

Украинцы надеялись на быстрые контратаки и бомбардирские способности дуэта форвардов.

Первый опасный момент возник вблизи ворот Трубина на 33 минуте. Де Брюйне мастерски исполнил штрафной с дальнего расстояния. К счастью, мяч просвистел рядом со стойкой.

Сразу же "сине-желтые" выбежали в контратаку. Миколенко сделал пас на Судакова, но хавбек пробил точно в руки голкипера.

В конце первого тайма украинцы обязаны были забивать. Яремчук оказался на острие атаки, но с ударной позиции отдал пас на Довбика, который не успел его замкнуть. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Замены Реброва не сработали

В начале второго тайма травму получил Миколенко. Защитника заменил Зинченко, который закрывал эту позицию в двух предыдущих поединках.

Бельгийцы усиливали свое давление. На 65-й минуте Лукаку получил пас в штрафной площадке и пробил по центру ворот. Трубин прочитал ситуацию и справился с ударом.

Украинский голкипер снова продемонстрировал свое мастерство на 73 минуте. Анатолий невероятным сейвом среагировал на удар Карраско.

У "сине-желтых" неплохие шансы отличиться потерял Довбик. В первом случае его удар заблокировали защитники, а в другом мяч пролетел рядом со стойкой штангу.

За 8 минут до конца первого тайма Малиновский едва не оформил "сухой лист". Голкипер бельгийцев Кастельс с трудом ликвидировал угрозу.

В итоге поединок завершился вничью 0:0. К сожалению, Украина покинула Евро-2024. Бельгия со второго места вышла в 1/8 финала.

В параллельном матче Словакия и Румыния прогнозируемо сыграли вничью. Поэтому "сине-желтые" замкнули квартет Е и составили компанию неудачников Евро-2024.