У некоторых игроков есть микроповреждения: Ребров назвал, кто готовится к матчу с Бельгией

Национальная сборная Украины в последнем туре группового раунда сыграет против Бельгии. Обе команды перед поединком набрали по три балла.

Накануне матча в Штутгарте главный тренер сборной Украины Сергей Ребров встретился с журналистами. Наставник "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в команде.

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Ребров о готовности футболистов

Сергей Станиславович заверил, что, несмотря на небольшие повреждения, все его подопечные готовятся к ответственному поединку.

Есть микроповреждения, есть футболисты, которые не будут участвовать в сегодняшней тренировке. Но уверен, все будут готовы завтра сыграть,

– сказал Ребров.

Сборная Украины накануне матча с Бельгией

Напомним, что в предыдущем матче против Словакии (2:1) не смог сыграть Виктор Цыганков, который тренируется индивидуально.

Также поединок пропустил Виталий Миколенко – основной левый защитник сборной. Впрочем, футболист Эвертона уже тренируется в общей группе. Его появление в старте против Бельгии достаточно высока.

Напомним, что решающий матч Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. В параллельном поединке группы Е сыграют сборные Румынии и Словакии.

В случае победы подопечные Реброва гарантируют выход в 1/8 финала. В случае поражения или ничьей все будет зависеть от результата матча Словакия – Румыния.