На поле будут повсюду сине-желтые цвета: в какой форме сыграют Украина и Бельгия на Евро-2024
Источник:УАФ
В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет свой третий матч на чемпионате Европы по футболу. Соперником команды Сергея Реброва станет Бельгия.
Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона в Штутгарте на "MHPArena". Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на поединок.
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В каких цветах сыграют Украина и Бельгия
Украинская сборная после победы над Словакией (2:1) решила не менять цвета для полевых игроков. Команда Сергея Реброва сыграет в желтой форме, а вратарь будет в красном комплекте.
Зато наш соперник из Бельгии впервые выступит на турнире не в основной красной форме. Команда Доменико Тедеско проведет матч в голубых футболках и коричневых шортах (голкипер – полностью в зеленом).
Игровые формы Украины и Бельгии на матч 26 июня на Евро-2024 / Фото УАФ
Отметим, что Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против бельгийцев, в которую попали все 26 футболистов, несмотря на то, что за день до игры у нескольких игроков были микроповреждения и они не занимались вместе с командой.