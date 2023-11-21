Стартовый состав "молодежки" Украины на матч против Азербайджана

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился со стартовой одиннадцаткой на поединок с Азербайджаном. "Сине-желтые" сыграют последний матч в 2023 году.

Во вторник, 21 ноября, молодежная сборная Украины в рамках квалификации на молодежное Евро-2025 встретится с Азербайджаном. Подопечные Унаи Мельгосы к поединку подошли в статусе лидера группы, пишет 24 Канал.

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В четырех предыдущих встречах молодежная сборная Украины одержала четыре победы. "Сине-желтые" сенсационно победили чемпионов Европы сборную Англии со счетом (3:2). Так что в матче с Азербайджаном украинцев устроит только победа.

В преддверии поединка Уная Мельгоса определился со стартовым составом. По сравнению с предыдущим матчем против Люксембурга (4:0) произошло несколько перемен. Вместо Смолякова, Рубчинского, Вьюника и Ваната выйдут Вивчаренко, Очеретько, Квасница, Краснопир.

: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Овчаренко – Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Квасница, Волошин – Краснопир.

Стартовый состав молодежной сборной Украины / УАФ

Напомним, что прямую путевку на Евро-2025 получат победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки разыграют шесть сборных-вицечемпионок.