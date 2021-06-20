В шаге от плей-офф: анонс решающего матча Евро-2020 Украина – Австрия

Сборная Украины по футболу оказалась на пороге исторического достижения. Наша команда впервые может выйти в плей-офф на чемпионате Европы. Судьба выхода Украины в 1/8 финала полностью зависит от игры с Австрией в последнем туре группы C. Анонс поединка, который состоится 21 июня, в материале Спорт 24.

Украина – Австрия: главное

Что: 3 тур группы C

Где: стадион "Национальный стадион", Бухарест (Румыния)

Когда: Понедельник, 21 июня, 19:00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24

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Предыдущие матчи на Евро

Сборные Украины и Австрии продемонстрировали идентичные результаты на Евро-2020. В первой игре наша команда уступила Нидерландам (3:2), когда Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).

Во втором туре уже Украина нанесла поражение Северной Македонии (2:1), а Нидерланды победили Австрию (2:1).

Нидерланды гарантировали себе выход в 1/8 финала. Зато Украина и Австрия разыграют второе место, которое гарантирует выход в плей-офф.

На так называемой поул-позиции сейчас наша сборная, которая опережает Австрию по дополнительным показателям. Украинцам достаточно не проиграть, чтобы сохранить за собой вторую строчку.

Ничья в игре потенциально позволит выйти в 1/8 финала и Австрии, которая может стать одной из лучших команд, занявших третье место. Впрочем, обе команды заявляют о том, что будут играть на победу.

Статистика Австрии на Евро

Для австрийцев это третья финальная стадия Евро. Дебют состоялся на Евро-2008, который они принимали вместе со швейцарцами.

Ни в 2008, ни в 2016 годах, когда Австрия впервые попала в финальный турнир из-за квалификации, команда не побеждала.

Дебютная победа Австрии на чемпионатах Европы произошла именно в матче с Северной Македонией на Евро-2020.

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На Евро-2020 австрийцы вышли со второго места в группе G, где финишировали вслед за поляками. В десяти матчах команда Франка Фоды одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения

Австрийцы уступили в двух стартовых турах и в последнем туре – Латвии, когда уже обеспечили себе путевку в финальную стадию.

Украина принимает участие в третьей кампании. Сейчас у нашей команды две победы и 6 поражений. В игре с Нидерландами наша команда прервала сухую серию на Евро, которая длилась 5 поединков.

Предыдущие встречи

Это третий матч сборных, но два предыдущих были товарищескими. Спарринги состоялись в сезоне 2011/12, причем судьба обоих определилась в самой концовке.

15 ноября 2011 года украинцы обыграли Австрию на "Арене Львов" (2:1). Артем Милевский на 18-й минуте вывел хозяев вперед, но автогол Александра Кучера на 71-й восстановил паритет.

Решающий мяч на последней минуте игрового времени забил Марко Девич.

1 июня 2012 года сборные встретились в Инсбруке. На этот раз со счетом 3:2 победили австрийцы. Первый гол на "Тиволи" в дебюте матча забил Златко Юнузович.

Олег Гусев на 56-й минуте восстановил равновесие, однако Марко Арнаутович почти мгновенно вернул австрийцам лидерство. На 65-й минуте Гусев отличился вновь. Последнее слово осталось за Арнаутовичем, который за минуту до конца игры оформили дубль.

Кадровая ситуация

Обе команды за стартовые туры понесли кадровые потери. Австрийская сборная потеряла нападающего Боруссии Менхенгладбах Валентино Лазаро.

25-летний нападающий не считается основным в сборной Австрии. На Евро-2020 он сыграл только 21 минуту в проигранном матче с Нидерландами.



Александр Зубков / Фото GETTY IMAGES

Зато существенная кадровая потеря в Украине. Матч пропустит вингер Ференцвароша Александр Зубков, который получил травму в дебюте игры с Нидерландами.

Зубков пропустил матч с Северной Македонией и вряд ли успеет восстановиться даже к потенциальному матчу в раунде плей-офф. Кроме того, игру из-за травмы пропустит защитник Денис Попов.

Лидеры команд и стиль игры

В составе сборной Австрии в основном представители немецкой Бундеслиги. Если не считать Давида Алабу, перешедшего в Реал – аж 21 игрок из Бундеслиги.

Поэтому сборная Австрии играет в динамичный и вертикальный футбол, а футболисты принимают быстрые решения и остро контратакуют. Вместе с тем, Австрия имеет серьезные проблемы при работе в обороне, оставляя много свободных зон.

Почти в каждом звене австрийцев есть топ-футболисты. В первую очередь это Алаба, который может сыграть в центре обороны и на фланге защиты, и даже в полузащите. Тренер австрийцев неоднократно менял позицию Алабы в зависимости от игры.



Лазаро и Алаба / Фото GETTY IMAGES

Большую угрозу на стандартах несет защитник Айнтрахта Мартин Гинтереггер. Центральный защитник отлично играет головой. Динамику в центре поля обеспечивает Марсель Забитцер из Лейпцига.

И козырем австрийцев является нестареющий Марко Арнаутович, который усиливает игру команды со скамейки запасных.

В сборной Украины на Евро "божат" Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Оба имеют в своем активе по два гола. Также удивительную работу в воротах выполняет Георгий Бущан.

Сейчас много вопросов к лидерам полузащиты Руслану Малиновскому и Александру Зинченко. Хотя Малиновский и удачно выбирает позиции, однако не несет ту угрозу, которую от него ожидают. Зато у Зинченко заметно подсела физика.

Едва ли не самой большой проблемой нашей команды является выбор футболистов для усиления атаки со скамейки запасных. Артем Беседин не смог себя проявить в игре против Северной Македонии, а Виктор Цыганков не набрал форму после травмы.

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