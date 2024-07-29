Надо бить фаворита: какие шансы у Украины на выход в плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024

Команда Руслана Ротаня осталась в борьбе за проход в четвертьфинал на Олимпийских играх. Последним нашим соперником по группе станет грозная Аргентина.

Сборная Украины по футболу продолжает выступления на Олимпийских играх-2024. 30 июля команда Руслана Ротаня завершает групповой этап матчем против Аргентины, пишет 24 Канал. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

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Решающая игра

"Сине-желтые" попали в непростую группу, да еще и в стартовом матче опозорились против Ирака. Украинцы умудрились уступить азиатам (1:2), из-за чего команда оказалась на грани вылета.

В конце концов подопечным Ротаня удалось вернуться в игру, вырвав победу над Марокко в меньшинстве (2:1). Однако все равно наши шансы на плей-офф остаются небольшими.

Шансы на выход

Сейчас у всех сборных нашей группы по три очка, но Украина идет третьей. Аргентина впереди благодаря лучшей разнице мячей, а Марокко – благодаря меньшему количеству желтых и красных карточек.

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Нашу команду устроит победа над Аргентиной, в таком случае выход в четвертьфинал будет гарантирован. При этом у команды Ротаня будут шансы даже выиграть группу.

Ничья также может вывести нас дальше со второго места. Однако при этом надо, чтобы в параллельном матче Марокко сыграл вничью с Ираком и при этом забил меньше, чем Украина аргентинцам. То есть в матче с участием "сине-желтых" ничья должна быть более результативной.

Прогноз Favbet

Букмекеры ожидаемо считают Аргентину фаворитом в битве с нашей командой. На ее победу выставлен коэффициент 1,77, тогда как на успех Украины – аж 5,10. Ничья же оценивается в 4,10.

При этом в борьбе за первое место в группе Украина является андердогом. На выигрыш квартета командой Ротаня выставлен коэффициент 12,00. На Аргентину же можно поставить за 1,80, Марокко – 2,30, а Ирак – 10,00.

Что же касается результативности, то эксперты верят в много голов. Вероятность "тотал больше 2,5" составляет 1,84, тогда как "тотал меньше 2,5" – 2,17. Ставка "обе забьют" оценивается в 1,75.

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