Збірна України з футболу продовжує виступи на Олімпійських іграх-2024. 30 липня команда Руслана Ротаня завершує груповий етап матчем проти Аргентини, пише 24 Канал. Початок – о 18:00 за київським часом.

До теми Шалений порятунок: Україна в меншості обіграла Марокко на Олімпіаді та зберегла шанси на плей-оф

Вирішальна гра

"Синьо-жовті" потрапили у непросту групу, та ще і у стартовому матчі зганьбились проти Іраку. Українці примудрились поступитись азійцям (1:2), через що команда опинилась на межі вильоту.

Зрештою підопічним Ротаня вдалось повернутись у гру, вирвавши перемогу над Марокко у меншості (2:1). Проте все одно наші шанси на плей-оф залишаються невеликими.

Шанси на вихід

Наразі у всіх збірних нашої групи по три очки, але Україна йде третьою. Аргентина попереду завдяки кращій різниці м'ячів, а Марокко – завдяки меншій кількості жовтих та червоних карток.

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Нашу команду влаштує перемога над Аргентиною, у такому випадку вихід у чвертьфінал буде гарантований. При цьому у команди Ротаня будуть шанси навіть виграти групу.

Нічия також може вивести нас далі з другого місця. Проте при цьому треба, щоб у паралельному матчі Марокко зіграв внічию з Іраком і при цьому забив менше, ніж Україна аргентинцям. Тобто в матчі за участю "синьо-жовтих" нічия має бути більш результативною.

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Букмекери очікувано вважають Аргентину фаворитом у битві з нашою командою. На її перемогу виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на успіх України – аж 5,10. Нічия ж оцінюється у 4,10.

При цьому у боротьбі за перше місце в групі Україна є андердогом. На виграш квартету командою Ротаня виставлений коефіцієнт 12,00. На Аргентину ж можна поставити за 1,80, Марокко – 2,30, а Ірак – 10,00.

Що ж стосується результативності, то тут експерти вірять у багато голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,84, тоді як "тотал менше 2,5" – 2,17. Ставка "обидві заб'ють" оцінюється у 1,75.

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