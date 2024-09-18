Украина – Ангола: онлайн-трансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу

В среду, 18 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет второй поединок группового раунда чемпионата мира. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Анголы.

Матч состоится в столице Узбекистана на "Humo Arena". Игра начнется в 15:30 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Шанс "сине-желтых" реабилитироваться

Команда Александра Косенка на групповой стадии попала в квартет C вместе со сборными Аргентины, Анголы и Афганистана. В первом матче "сине-желтые" разгромно уступили действующему финалисту мирового первенства (1:7), несмотря на то, что открыли счет в той встрече.

Во втором туре сборной Украины будет противостоять Ангола, которая также потерпела поражение на старте турнира. Она уступила Афганистану со счетом 4:6.

Поэтому этот матч имеет сверхважное значение, в котором "сине-желтым" надо улучшать свое турнирное положение. В плей-офф выйдут по два лидера из каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Онлайн-трансляция матча Украина – Ангола

Отметим, что последний матч в группе Украина проведет 21 сентября против Афганистана. Игра начнется в 18:00.