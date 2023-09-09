Уже сегодня 9 сентября сборная Украины проведет свой четвертый матч отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва во Вроцлаве будет противостоять сборной Англии, пишет 24 канал.
Следите с нами Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
Кто выйдет в основе
В преддверии встречи тренеры определились со стартовыми составами. Украинский коуч оставил вне основания Андрея Ярмоленко и Анатолия Трубина. С первых минут на поле выйдут Георгий Бущан, Виктор Цыганков и Роман Яремчук.
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Визави Реброва Гарет Саутгейт выставил свой самый сильный состав из доступных игроков. Из-за травм коуч не может рассчитывать на Александера-Арнольда, Стоунза, Маунта, Стерлинга и Грилиша. В свою очередь в старте появятся Гуэхи, Хендерсон и Мэддисон.
Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени. Напомним, что Англия и Украина возглавляют квалификационную группу С. "Три льва" пока идут без потерь, выиграв все четыре матча. В свою очередь, наша команда набрала 6 очков в трех играх.