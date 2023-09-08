Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 сентября, проведет матч против Англии. Это будет матч отбора на Евро-2024. Игра состоится во Вроцлаве. Онлайн-трансляция матча Украина – Англия доступна на сайте 24 Канала.

Украина попала в одну группу с Англией в квалификации на Евро-2024. Еще тремя соперниками стали сборные Италии, Северной Македонии и Мальты.

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9 сентября во Вроцлаве Украина проведет второй матч против Англии в группе. Первый состоялся 26 марта в Лондоне и завершился поражением украинцев. Это единственное поражение для сборной Украины в этой квалификации, ведь в июне наша команда победила Северную Македонию и Мальту.

Матч Украина – Англия начнется в 19.00 по киевскому времени.

Пока Украина занимает второе место в группе. А на Евро-2024 прямые путевки получат две лучшие команды.

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Уже после матча с Англией, украинцев ожидает матч против сборной Италии – 12 сентября в Милане.

Украина – Англия онлайн