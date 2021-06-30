Шевченко будет играть еще осторожнее, – эксперт Бабий о матче с Англией

Сборная Украины в игре с Англией на Евро-2020 имеет шансы победить, однако для этого нужно хорошо подготовиться. Тренер Андрей Шевченко точно в игре будет осторожнее, чем во время матча со шведами.

Такое мнение высказал главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий. Он подчеркнул, что большинство украинских футболистов впервые играет на таком уровне.

Интересно Шевченко надеется на поддержку итальянских фанов в матче с Англией на Евро-2020

"Более чем уверен, что Шевченко будет играть еще осторожнее, чем против шведов. Он будет терпеть и искать свой небольшой шанс впереди", – заявил Бабий.

По его словам, у большинства представителей украинской сборной нет не только опыта игры на Евро, но и практики игры в такое время года. Обычно они в конце июня возвращаются из отпусков и начинают готовиться к новому сезону.

Здесь у них еще сезон продолжается, им приходится регулярно тренироваться, выкладываться на поле в играх с Чрезвычайным напряжением,

– отметил Бабий.

Он считает, что игрокам действительно не хватает физической формы. Это чувствовалось и во время игры со Швецией, тогда украинцы играли в "экономном режиме".

Бабий: сборная Англии – фаворит

Как отметил эксперт, английская команда довольно сильная. Однако у Украины уже были совместные игры, в которых удавалось побеждать, поэтому надежда на этот матч есть также.

"Англия до сих пор на этой стадии турнира не пропустила ни одного мяча в свои ворота. Они чрезвычайно надежны позади и осторожны в игре с соперником", – сказал Бабий.

У них скамейка запасных огромная, там сидят люди, стоимостью в несколько десятков миллионов евро. В любой момент их тренер может усилить игру,

– добавил эксперт.

Бабий назвал такие преимущества Украины в этом матче:

мы выполнили задание "максимум" для себя, поэтому психологически будет проще;

Рим – можно сказать, что мы будем играть дома, ведь там большая украинская диаспора – будет поддержка трибун.

Сборные Украины и Англии сыграют 3 июля в 1/4 финала Евро-2020. Игра состоится в Риме. Начало поединка в 22:00.

Бабий рассказал о преимуществах Украины в матче с Англией: видео