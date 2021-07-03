Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020 в субботу, 3 июля. И покинула турнир как одна из восьми лучших команд.

Украина – Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Макгвайр, 46, Фендерсон, 63

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы. В 1/8 финала наша команда сумела пройти сборную Швеции.

Англия на этом турнире выиграла три из четырех матчей, не пропустив ни одного гола.

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку на игру. У него мышечные перегрузки.

Примечательно Стадион в Риме потрясающе исполнил гимн Украины перед матчем с Англией на Евро-2020: видео

Неудачный старт

Матч для сборной Украины начался крайне неудачно. Уже на четвертой минуте встречи "сине-желтые" пропустили гол. Стерлинг отдал рассекающий пас на Кейна, и форвард без проблем пробил мимо Бущана. Это была лишь четвертая минута матча.

После забитого гола англичане сразу отошли назад. Но украинцам мало что удавалось. Хотя на 17-й минуте счет мог стать равным. Яремчук прорвался несколько левее от центра и пробил низом в угол. Пикфорд отбил.

А после этого дважды замечательные сейвы сделал Бущан. Первый раз – после опасного удара Райса. Второй – после удара Санчо.

Между этими ударами Украина понесла потери. Защитник Кривцов получил травму, поэтому вместо него вышел вингер Цыганков. Команде пришлось перестраиваться с игры 3-5-2 на 4-3-3.

Двойной нокаут во втором тайме

Поражение 1:0 после первого тайма оставляло сборной Украины неплохие шансы. Но начало второго тайма стало еще более провальным, чем начало матча. Ведь с разницей в четыре минуты украинцы пропустили дважды.

Сначала забил Макгвайр. Он отличился ударом головой после навеса со штрафного от Шоу.

А потом забил Кейн, оформив дубль. И снова ассистировал Шоу.

Бущан продолжал спасать команду после опасных ударов соперника. Но четвертый гол все же пропустил. Хендерсон, который за несколько минут до того вышел на замену, головой отправил мяч в ворота после подачи с углового.

Три из четырех голов сборная Украины пропустила после удара головой. В матче против Украины Англия забила столько же, как и за четыре матча до этого на Евро-2020.

Украинцы могли забить гол издалека после ошибки Пикфорда – вратарь вышел на перехват и неудачно выбил мяч. Но никому из украинцев нанести удар по воротам не удалось.

Зато хороший удар по воротам Пикфорда нанес Макаренко, который вышел на замену. Голкипер решил отбивать мяч, настолько мощным был удар.

Видеообзор матча Украина – Англия



Украина покидает Евро-2020 как одна из восьми лучших команд турнира. Англия проходит в полуфинал, где сыграет против сборной Дании 7 июля в Лондоне. Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.