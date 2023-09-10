Звездный футболист сборной Англии во время интервью изучил лозунг "Слава Украине": красивое видео

Сборная Англии не смогла во второй раз победить Украину в отборе на Евро-2024. После ничьей 1:1 один из футболистов "трех львов" отличился красивым жестом в сторону соперника.

Обе сборные обменялись голами в первом тайме. Кайл Уокер ответил на результативный удар Александра Зинченко. Финальный свисток судей зафиксировал мировую 1:1.

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Украинизация после матча

На послематчевой комментарий к украинской журналистке пришел полузащитник сборной Англии и лондонского Арсенала Деклан Райс.

После матча футболист опрокинулся несколькими словами со своим новым одноклубником по Арсеналу Зинченко. Напомним, что в середине июля 2023 года Райс стал "канониром". Ранее британец был партнером по команде в Вест Хэме с капитаном "сине-желтых" Андреем Ярмоленко.

Райс откровенно рассказал, что Зинченко не провел ему полную украинизацию и не выучил ни одного украинского слова. Поэтому журналистка решила несколько поправить эту ситуацию. Прямо во время флеш-комментария Деклан изучил украинский патриотический лозунг "Слава Украине", символизирующий всю несокрушимость украинского народа.

Новичок Арсенал охотно повторил украинский по журналистке Суспільного. После чего получил порцию похвалы от Екатерины Годуновой.

Райс изучил патриотический украинский лозунг: смотрите видео

Отметим, что Райс отыграл весь поединок против Украины. Для Деклана этот матч стал 44-м в футболке сборной Англии (3 гола).

Впереди у его национальной команды игра против Шотландии, которая состоится 12 сентября. В этот же день свой поединок проведет и сборная Сергея Реброва против Италии.