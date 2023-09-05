Соперник Украины потерял двух ведущих футболистов перед отбором на Евро-2024

Уже 9 сентября сборная Украины по футболу проведет свой следующий отборочный матч на Евро-2024. Ближайшим соперником команды Сергея Реброва будет Англия.

К сентябрьским поединкам команда "трех львов" подходит в несколько обескровленном виде. Из обоймы Гарета Саутгейта выпали сразу два ведущих футболиста.

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Один из них чуть не пропил талант

Против Украины и Шотландии точно не сыграют Джек Грилиш и Трент Александер-Арнольд. Оба получили повреждения.

У Грилиша проблемы со бедром. Из-за которой он уже пропустил предыдущую игру МанСити против Фулхэма. Однако и без него "горожане" справились с соперником – побед команды Пепа Гвардиолы 5:1.

По поводу Александера-Арнольда, то правый защитник Ливерпуля получил травму в последней домашней игре "мерсисайдцев" против Астон Виллы, в котором он появился со старта. Правда, на 71-й минуте встречи Юрген Клопп сменил Тренда на Джарелла Аморина Кванса. В этом поединке Ливерпуль без лишних проблем порадовал свою публику – победа 3:0.

У футболиста Ливерпуля повреждение задней поверхности бедра. Пока неизвестна, какова серьезность этой травмы, но было принято решение пропустить сентябрьский сбор национальной команды.

Напомним, что матч Англии против Украины состоится 9 сентября. К этому поединку команда Саутгейта подходит без потерь в турнирной таблице – максимальные 12 баллов за четыре сыгранных матча. Украина же идет второй, набрав в 3 матчах 6 очков.

Их первоначальная встреча в отборе на Евро-2024 состоялась еще в первом туре. Тогда команда "трех львов" одержала домашнюю победу 2:0, которую принесли голы Гарри Кейна и Букайо Сака.

После этого сборная Англии сыграет 12 сентября на выезде против Шотландии.

В этом сезоне-2023/2024 Грилиш провел за МанСити 4 матча, в которых отличился ассистом. Что касается Арнольда, то у Тренда в своем активе идентичная статистика, как у Джека.