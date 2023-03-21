Сборная Украины потеряла основного защитника перед матчем с Англией

Центральный защитник Илья Забарный не поможет сборной Украины в матче против Англии 26 марта. Игрок не успел восстановиться от травмы.

Илья Забарный в 2023 году не провел ни одного официального матча. В январе он перешел из киевского Динамо в английский Борнмут, но за новую команду так и не дебютировал из-за повреждений.

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Несмотря на это, тренерский штаб Руслана Ротаня внес Забарного в список игроков, вызванных на матч против Англии. И 20 марта игрок прибыл в Лондон, где и собралась команда. Но не сам, а с клубными медиками.

"Продолжается восьмая неделя лечения и реабилитации Забарного после комбинированной травмы связь голеностопа: есть положительная динамика восстановления, однако нынешние кондиции не позволяют исполнителю сыграть на высоком уровне. Учитывая риск получения повторного повреждения, врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог долгое время помогать и сборной, и клубу", – говорится в заявлении на сайте Украинской ассоциации футбола.

Стоит отметить, что Забарный дебютировал за сборную Украины 7 октября 2020 года в товарищеском матче против Франции. Ему в то время было 18 лет. С этого времени игрок провел 24 матча за "сине-желтых", в том числе все пять на Евро-2020.

Следовательно, из центральных защитников в расположении сборной Украины остались только Николай Матвиенко, Денис Попов, Александр Сваток и Эдуард Сарапий. Два последних еще не сыграли ни одного матча за сборную Украины. Хотя Сваток еще в 2017 году получал вызов в команду. А Сарапий впервые попал в заявку в 2022 году.