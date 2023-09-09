Матч Украина – Англия: где и когда смотреть онлайн поединок отбора Евро-2024

В субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" состоится матч отбора чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Англии. За событиями поединка можно следить во время трансляции в цифровом эфире T2 и кабельных сетях.

Результат матча во Вроцлаве может стать определяющим для сборной Украины, борющейся за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024. 24 Канал расскажет, где можно посмотреть увлекательный поединок.

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Кто будет транслировать матч Украина – Англия

Поединок во Вроцлаве будут транслировать местные телеканалы Суспильного и медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция матча Украина – Англия будет доступна только по каналам в цифровом T2 и кабельных сетях. По условиям договора, местные телеканалы Суспильного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч.

Кроме того, смотреть онлайн матч Украина – Англия можно будет на медиасервисе MEGOGO.

Когда начнется матч Украина – Англия

В 18:15 на телеканалах стартуют предматчевые студии с участием журналистов и экспертов. Сам матч Украина – Англия начнется в 19:00 по киевскому времени.

Итоги поединка подведут эксперты в студии телеканалов, транслирующих матч.

Отметим, что 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. Также на сайте можно будет просмотреть забитые голы и обзор матча.