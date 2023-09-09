Тренер Англии поддержал команду Реброва, но не гарантировал ей "легкую прогулку" на поле

В субботу, 9 сентября, Украина и Англия сойдутся во второй раз на футбольном поле в отборе на Евро-2024. Накануне главный тренер "трех львов" Гарет Сатугейт высказал свое мнение о предстоящем матче.

В начале пресс-конференции английский специалист выделил поддержку Украины во Вроцлаве. Ведь большое количество украинцев бежало в соседнюю Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому в ближайшем матче команд Сергея Реброва будет гарантирована поддержка болельщиков, как поляков, так и земляков.

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Саутгейт: Мы приехали играть в футбол и будем стараться достичь положительного результата

Гарет Саутгейт выделил сильные стороны "сине-желтых" и поддержал украинцев из-за войны в нашей стране. Однако этот фактор не заставит сборную Англии играть "в полсилы" с подопечными Реброва. Англичане приехали в Польшу, чтобы победить.

Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, вынужденных бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться завтрашний (пресс-конференция была 8 сентября – 24 Канал) поединок. Но мы приехали играть в футбол и будем стараться достичь положительного результата,

– сказал Саутгейт.

"Украинская сборная – очень опасная и организованная команда, которая блестяще действует прежде всего на контратаках. Нам нужно быть сосредоточенными и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне. Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, выступающих в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам следует играть в футбол", – добавил тренер.

Отметим, что в расположении украинской сборной есть сразу четверо футболистов, выступающих в АПЛ: Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Илья Забарный и Виталий Миколенко.

Матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия начнется 9 сентября в 19:00 (по киевскому времени). Украинцы настроены взять реванш с поражения в первом туре квалификации, когда уступили 2:0.