На початку пресконференції англійський спеціаліст виділив підтримку України у Вроцлаві. Адже велика кількість українців втекла у сусідню Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому у найближчому матчі команд Сергія Реброва матиме гарантовану підтримку уболівальників, як поляків, так і земляків.

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Саутгейт: Ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату

Гарет Саутгейт виокремив сильні сторони "синьо-жовтих" та підтримав українців через війну у нашій країні. Однак цей фактор не змусить збірну Англії грати "у пів сили" з підопічними Реброва. Англійці приїхали у Польщу, аби перемогти.

Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній (пресконференція була 8 вересня – 24 Канал) поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату,

– сказав Саутгейт.

"Українська збірна – дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні. Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол", – додав тренер.

Відзначимо, що у розташуванні української збірної є одразу четверо футболістів, які виступають в АПЛ: Михайло Мудрик, Олександр Зінченко, Ілля Забарний та Віталій Миколенко.

Зверніть увагу! Матч відбору на Євро-2024 Україна – Англія розпочнеться 9 вересня о 19:00 (за київським часом). Українці налаштовані взяти реванш з поразку у першому турі кваліфікації, коли поступились 2:0.