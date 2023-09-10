"Ты чертово дерьмо": Мудрик стал "жертвой" образ английских фанов во время матча – видео момента

Сборная Украины смогла отобрать очки у Англии в отборе на Евро-2024. Михаил Мудрик вышел в старте, но показал далеко не лучшую игру.

Левый вингер лондонского Челси занял место на фланге сборной Украины. Мог Михаил Мудрик забивать. Но на голевой пас от Ефима Конопли первым отозвался Александр Зинченко. Защитник Арсенала запер передачу в район 11 метров, пишет 24 Канал.

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Попал в немилость английских болельщиков

В течение матча Мудрик несколько раз пытался на дриблинге и высокой скорости пролететь левым флангом. Но все его усилия довольно легко "съедал" не менее быстрый и опытный Кайл Уокер. Именно он забил единственный гол в составе Англии в ворота Георгия Бущана.

Также Михаилу несколько раз сильно доставалось по ногам от англичан, привыкших играть в АПЛ в таком силовом стиле.

После одного из таких единоборств с Уокером в конце матча Мудрик попросил у Сергея Реброва замену. Вместо него на поле вышел дебютант Егор Назарина.

Михаилу пришлось идти в ряд запасных сборной Украины через значительную часть поля. Неприятная встреча его ждала, когда он проходил мимо трибун фанатов сборной Англии. Те с негативом встретили украинца.

Невыразительная игра Мудрика не только в Челси, но и на уровне украинской сборной, вообще загнала в отчаяние английских фанатов, а особенно болеющих за "синих".

Мудрик, ты чертово дерьмо,

– повторяли ему вслед болельщики.

Реакция английских фанатов в сторону Михаила Мудрика: смотрите видео

Точно не такую реакцию от английских фанатов ожидал Мудрик, сидевший на скамье запасных с расстроенным лицом.

Уже 12 сентября у Михаила будет новый шанс раскрыть рот всем хейтерам, которые уже требуют руководство Челси продавать украинского вингера. В этот день Украина сыграет на выезде с Италией.