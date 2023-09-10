Левый вингер лондонского Челси занял место на фланге сборной Украины. Мог Михаил Мудрик забивать. Но на голевой пас от Ефима Конопли первым отозвался Александр Зинченко. Защитник Арсенала запер передачу в район 11 метров, пишет 24 Канал.

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Попал в немилость английских болельщиков

В течение матча Мудрик несколько раз пытался на дриблинге и высокой скорости пролететь левым флангом. Но все его усилия довольно легко "съедал" не менее быстрый и опытный Кайл Уокер. Именно он забил единственный гол в составе Англии в ворота Георгия Бущана.

Также Михаилу несколько раз сильно доставалось по ногам от англичан, привыкших играть в АПЛ в таком силовом стиле.

После одного из таких единоборств с Уокером в конце матча Мудрик попросил у Сергея Реброва замену. Вместо него на поле вышел дебютант Егор Назарина.

Михаилу пришлось идти в ряд запасных сборной Украины через значительную часть поля. Неприятная встреча его ждала, когда он проходил мимо трибун фанатов сборной Англии. Те с негативом встретили украинца.

Невыразительная игра Мудрика не только в Челси, но и на уровне украинской сборной, вообще загнала в отчаяние английских фанатов, а особенно болеющих за "синих".

Мудрик, ты чертово дерьмо,

– повторяли ему вслед болельщики.

Реакция английских фанатов в сторону Михаила Мудрика: смотрите видео

Точно не такую реакцию от английских фанатов ожидал Мудрик, сидевший на скамье запасных с расстроенным лицом.

Уже 12 сентября у Михаила будет новый шанс раскрыть рот всем хейтерам, которые уже требуют руководство Челси продавать украинского вингера. В этот день Украина сыграет на выезде с Италией.