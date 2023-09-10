Послал поцелуй и сердечко: Зинченко посвятил гол в ворота Англии дочке – милое фото
Источник:инстаграмм Влади Зинченко (Седан)
Сборная Украины продемонстрировала высокий уровень футбола и отобрала очки у лидера группы Англии. Александр Зинченко стал автором единственного гола "сине-желтых" в ворота Джордана Пикфорда.
Англия подходила к этому матчу в статусе фаворита. Однако Украина была серьезно настроена взять реванш у "трех львов" в первом туре отбора на Евро-2024. Уже на 26-й минуте команда Сергея Реброва размочила нули на табло.
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Власти Зинченко: Ева целый день ждала футбол
Конопля отдал в район 11 метров, куда уже бежали Зинченко и Мудрик. Александр не стал обрабатывать мяч, а сразу пробил по воротам Пикфорда. Левый защитник Арсенала вывел Украину вперед 1:0 и заставил трибуны во Вроцлаве безумствовать.
Футболист подбежал к одной из камер, находившейся вблизи поля. Счастливый Зинченко трогательно передал кому поцелуй, сложил с пальцев сердечко и помахал в объектив. После чего попал в объятия партнеров по сборной.
Как Зинченко забил Англию: смотрите видеоОбратите внимание! Полный видеообзор матча можно просмотреть по ссылке. Гол и празднование Зинченко включайте с 17 секунд.
После поединка жена Александра Влада Зинченко (Седан) приоткрыла секрет милого празднования гола от Саши. Оказалось, что его старшая дочь Ева весь день ждала матча сборной. А это поздравление от папы адресовалось именно ей.
Влада выложили фото в инстаграмме, как Ева, в футболке отца, следит за игрой у экрана телевизора. Жене футболиста удалось поймать этот кадр из щемящего празднования гола от Александра.
Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала, у них свои договоренности с папой. Браво, сборная,
– написала Влада.
Зинченко посвятил свой гол дочери Еве / Фото Влади Зинченко
Александр отреагировал на это фото сердечком в комментариях.
После матча этой фотографией поделился у себя инстаграмме сам Александр, оставив трогательную подпись.
Моя жизнь, Ева Зинченко. Слава Украине! Спасибо за фантастическую поддержку,
– написал Зинченко.
К сожалению, наша сборная не смогла удержать победный счет. Еще до перерыва Уокер сравнял цифры на табло, а во втором тайме команды больше не забивали. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.
После этой мировой Англия продолжает единолично возглавлять группу "С", имея в своем активе 13 баллов. Украинцы набрали в 4 матчах 7 очков. Третьей идет Италия – 4 пункта. Столько же четвертая Северная Македония. А группу с нулем в активе прогнозируемо замыкает Мальта.К слову. 12 сентября Украина сыграет на выезде против Италии.