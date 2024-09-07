Без легионера из АПЛ: Ребров огласил заявку Украины на матч Лиги наций против Албании

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу стартует в Лиге наций-2024/2025. Первым соперником "сине-желтых" будет Албания.

Накануне матча Сергей Ребров объявил заявку. Тренерский штаб сборной Украины включил в список 23 футболистов.

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Потеря на левом фланге

В украинскую заявку не попал левый вингер лондонского Челси Михаил Мудрик. Еще за день до матча был инсайд, что Михаил не сыграет против Албании.



Заявка Украины на игру с Албанией / Фото УАФ

Напомним, что из-за травм участие в сентябрьских матчах Лиги наций не сыграют центрбек Динамо Денис Попов и форвард Ромы Артем Довбик.

Обратите внимание! Матч 1-го тура Лиги наций Украина – Албания начнется в Праге 7 сентября в 21:45 (по киевскому времени). Поединок рассудит португальская бригада арбитров. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Добавим, что уже 10 сентября подопечные Реброва сыграют второй матч ЛН против Чехии.