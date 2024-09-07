Подножка от Албании: Украина уступила в стартовом матче Лиги наций

Подопечные Сергея Реброва стартовали в дивизионе В Лиги наций сезона 2024/25. В первом поединке "сине-желтые" встречались с Албанией.

Украина – Албания 1:2

Гол: Кнопопля, 49 – Исмаили, 55, Асани, 67

В субботу, 7 сентября, на стадионе "Epet Arena" в Праге состоялся матч Украина – Албания в рамках розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва получили возможность реабилитироваться за неудачное выступление на Евро-2024, пишет 24 Канал.

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Невыразительный первый тайм сборной

Накануне поединка с албанцами тренерский штаб "сине-желтых" недосчитался двух ведущих игроков. Из-за травм не попали в заявку Артем Довбык и Михаил Мудрик.

Потеря лидеров стала очередной головной болью для Реброва. Кроме того, на скамейке запасных остался Александр Зинченко, без которого раньше было трудно представить стартовый состав сборной.

Место в воротах получил Трубин, который в отличие от Лунина имеет стабильную игровую практику в клубе. Вместо форварда Ромы на острие атаки вышел Яремчук, а на фланге Мудрика дебютировал за сборную Кабаев.

В первом тайме номинальные хозяева поля больше владели мячом, но толку с этого было мало. Более того, острее в атаке действовали албанцы. Уже на 9-й минуте хавбек гостей Казим Лачи мог открывать счет, но мяч пролетел мимо штанги.

Первого опасного момента в исполнении украинцев пришлось ждать 40 минут. На ударной позиции оказался Яремчук, который неплохо пробил с острого угла, но голкипер выбил мяч на угловой. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Холодный душ от албанцев

В начале второй половины игры соперники обменялись забитыми голами. Сначала Конопля воспользовался пасом Миколенко и пробил в нижний угол.

Видео гола Конопли

Однако через шесть минут албанцы воспользовались несогласованностью защитников Украины и восстановили паритет. Отличился Ардиан Исмаили, который оказался в нужном месте в нужное время. 1:1 – счет вновь стал ничейным.

Видео гола Исмаили

На 67-й минуте матча "орлы" провели стремительную атаку, которую точным ударом завершил Асани. Защитники "сине-желтых" снова не успели за техничными игроками Албании.

Видео гола Асани

Сергей Ребров пытался спасти поединок заменами. Однако выход на поле Ярмоленко, Пихаленка и Ваната уже был запоздалым.

Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение Украины со счетом 1:2. "Сине-желтые" сами себе создали проблемы на старте турнира.

Свой следующий матч Украина сыграет 10 сентября против Чехии. В первом туре "народная команда" уступила Грузии 1:4.