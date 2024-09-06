Голы Реброва и непобедимая сборная для соперника: история противостояния Украина – Албания
В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу начинает свой путь в Лиге наций 2024/2025. Команда Сергея Реброва попала в одну группу В1 дивизиона В с Албанией, Чехией и Грузией.
Как раз матчем против Албании "сине-желтые" стартуют в новом розыгрыше европейского турнира. Номинально "домашний" поединок Украина проведет на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге, пишет 24 Канал.
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Положительная статистика для Украины
Ближайший матч станет уже седьмым в истории встреч футбольных сборных Украины и Албании. Сейчас албанцы имеют негативную статистику против сине-желтой команды – ни одной победы в шести сыгранных поединках. Зато Украина имеет в своем активе пять побед и одну ничью.
Обратите внимание! Матч Лиги наций-2024/2025 Украина – Албания начнется 7 сентября в 21:45 (по Киеву). Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Единственная ничья была зафиксирована в 2005-м году, когда сборные встречались в групповом раунде квалификации ЧМ. Тогда и игра закончилась боевой мировой 2:2. За "сине-желтых" забивали Руслан Ротань и Андрей Шевченко, а за албанцев дубль оформил Эрйон Богдани.
Видеообзор матча 2005 года
Ребров знает, как забивать Албании
Первая в футбольной истории встреча Украины и Албании была в сезоне-1996/1997. И снова судьба свела сборные в рамках группового этапа квалификации Мундиаля. Тот матч в 1997-м году закончился минимальной победой украинской дружины 0:1. Единственный и победный гол забил нынешний наставник Украины Сергей Ребров на 40-й минуте первого тайма.
Второй поединок в этой квалификации ЧМ тоже закончился идентичной победой "сине-желтых" 1:0. Сергей Ребров принес победу Украине во втором матче подряд с албанцами. Сергей Станиславович забил в конце поединка, оформив свой третий гол в турнире.
Видеообзор матча Украина – Албания (1997 год)
Первая и пока что последняя ничья в истории
В следующий раз украинско-албанское противостояние на футбольном поле состоялось через 8 лет. В сезоне-2004/2005 сборные снова сыграли в рамках квалификации Мундиаля. В первом из них Украина праздновала победу со счетом 0:2. На 40-й минуте Андрей Русол размочил нули на табло с передачи Андрея Воронина. А на 59-й минуте Андрей Гусин удвоил преимущество команды Олега Блохина на табло. Ассист оформил Андрей Шевченко.
Албания – Украина: смотрите видео
А вот в ответном матче была прервана победная серия Украины в поединках с Албанией – 2:2.
Ярмоленко и Коноплянка – страшный сон албанцев
До сезона Лиги наций-2024/2025 эти национальные команды больше не играли между собой на турнирах. В сезонах 2015/2016 и 2017/2018 сборные сыграли лишь два товарищеских поединка. В обоих из них украинцы торжествовали с уверенными счетами.
Евгений Коноплянка / Фото Getty Images
В 2016-м подопечные Михаила Фоменко разобрались с соперником на его же поле – 1:3. Тарас Степаненко открыл счет в игре. Но уже через четыре минуты Албания сравняла 1:1. Во втором тайме голы Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки принесли победу "сине-желтым".
А через два года украинцы оформили еще более убедительную победу 1:4. И снова на выезде. Уничтожали соперника все те же Ярмоленко и Коноплянка. Оба отметились дублями.