Первый матч после Евро: в какой форме Украина сыграет против Албании в Лиге наций

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой стартовый поединок в Лиге наций. Соперником команды Сергея Реброва станет Албания.

Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона в Праге на "Epet Arena". Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на поединок.

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В каких цветах сыграют Украина и Албания

Сообщается, что команды будут играть в своих традиционных домашних цветах. Украина сыграет в желтом, албанцы же выступят в красных комплектах.



Игровые формы Украины и Албании на матч 7 сентября в Лиге наций / Фото УАФ

Интересно. Это будет седьмое очное противостояние между Украиной и Албанией в истории. Сейчас "сине-желтые" имеют полное преимущество – пять побед и одна ничья, общий баланс голов – 13:4.

Напомним, что Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против албанцев. в которую не вошел вингер лондонского Челси Михаил Мудрик. Из-за небольшого повреждения он будет доступен лишь к матчу против Чехии.