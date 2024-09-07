Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону у Празі на "Epet Arena". Обидві збірні вже визначились з ігровими комплектами форм на поєдинок.

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В яких кольорах зіграють Україна й Албанія

Повідомляється, що команди будуть грати у своїх традиційних домашніх кольорах. Україна зіграє в жовтому, албанці ж виступлять у червоних комплектах.



Ігрові форми України та Албанії на матч 7 вересня в Лізі націй / Фото УАФ

Цікаво. Це буде сьоме очне протистояння між Україною та Албанією в історії. Наразі "синьо-жовті" мають повну перевагу – п'ять перемог та одна нічия, загальний баланс голів – 13:4.

Нагадаємо, що Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти албанців. до якої не увійшов вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик. Через невелике пошкодження він буде доступний лише до матчу проти Чехії.