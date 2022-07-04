Лучший результат за 19 лет: как Украина закончила выступление на ЧМ по водным видам спорта

В столице Венгрии закончился чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная Украины закончила свое выступление на турнире по топ-10 медального зачета.

Украина закончила выступление в топ-10

На турнире в Будапеште принимали участие спортсмены, специализирующиеся в пяти видах – плавании, артистическом плавании, водном поло, прыжках в воду и плавании на открытой воде, пишет 24 канал.

До речі Український дует Середа та Лискун здобули "срібло" зі синхронних стрибків у воду на ЧС

Украина была представлена ​​в четырех из пяти дисциплин на чемпионате мира-2022. Только в водном поло не было заявлено ни одного украинца.

В медальной копилке Украины 10 наград. Наибольшее количество медалей "сине-желтые" получили в артистическом плавании – 7 наград, 2 из них – золотые.

Награды украинцев на турнире

Артистическое плавание: сборная Украины ("золото", команда, комбинация; "золото", группы, гайлайт), Марта Федина ("серебро", соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеи ("серебро", дуэт, техническая и произвольная программа), сборная Украины ("серебро", команда, произвольная программа)

Прыжки в воду: София Лыскун и Алексей Середа ("серебро", микст синхронные прыжки, 10-метровая платформа)

Плавание: Михаил Романчук ("бронза", 800 метров, свободный стиль)

Плавание на открытой воде: Михаил Романчук ("бронза", 5 километров)

В медальном зачете сборная Украины заняла 8-е место. Этот результат стал лучшим за последние 19 лет, в последний раз повторить Лучший результат – 5 место на ЧМ-1998.

Впервые в истории украинские спортсмены выиграли 10 медалей за один турнир – это лучший показатель.

Победителем медального зачета стали спортсмены из США. Они опередили Китай только благодаря большему количеству серебряных наград, имея одинаковое количество золота – по 18.