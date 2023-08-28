Лучшие с отрывом: украинцы зажгли на Всемирных играх среди людей с нарушением зрения
В Бирмингеме закончились первые за восемь лет Всемирные игры среди людей с нарушением зрения. Соревнования проходили в 10 видах спорта.
Сборную Украины на этом престижном турнире представили 53 спортсмена, соревновавшихся в 4 видах спорта. В каждом из них наши земляки завоевали медали.
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Результаты, которыми стоит гордиться
В общей сложности украинские спортсмены добыли 45 наград: 30 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Большая часть из них пришлась на пауэрлифтинг, где наши атлеты завоевали первое общекомандное место. В этом виде спорта разыгрывалось 38 комплектов медалей и украинцы одержали 27 (!) побед, добавив также 9 вторых мест и одну "бронзу".
Сразу 12 украинских спортсменов стали абсолютными чемпионами турнира, выиграв индивидуальные соревнования и в многоборье (сумма в жиме и лежа). Что еще больше впечатляет, украинские пауэрлифтеры очень активно переписывали историю своего вида спорта и установили сразу 20 мировых рекордов.
Также украинские дзюдоистки продемонстрировали отличное выступление на турнире, имевшем статус чемпионата мира. Наши девушки завоевали 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы".
Большого успеха добилась сборная Украины по футзалу. Мужская сборная провела очень мощный турнир, одержав невероятную победу в драматическом финале над Англией, обыграв соперников на последней минуте овертайма.
Завершила медальные успехи Украины мужская сборная по голболу. В последний день турнира украинские игроки завоевали "бронзу", уверенно одолев в матче за третье место соперников из Литвы со счетом 9:2 и довели общекомандный успех Украины до 45 наград.