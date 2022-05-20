Указали "на двери": недовольная Сампдория вернет Супрягу в Динамо
Источник:SampNews
С января 2022 года Владислав Супряга выступал на правах аренды в Сампдории. Однако итальянский клуб отправит нападающего обратно в Украину.
Недовольны украинцем
22-летний центральный форвард не упустил шанс остаться в престижной Серии А. Владислав Супряга провалил свою аренду в Сампдории.
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Украинский футболист провел за итальянцев всего один поединок, в котором отыграл 24 минуты. Это все игровое время нападающего в итальянском чемпионате. В основном Супряга "грел" скамейку запасных.
Руководство клуба осталось недовольным выступлением Владислава, поэтому не стало активизировать опцию пролонгации аренды еще на один год, которая была прописана в соглашении.
Сампдория вернет Супрягу в Динамо, которому принадлежит контракт футболиста.Подробности. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Интересно, что Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, хотя сезон в Италии еще не закончился. Похоже, что Владислав раньше времени простился с итальянским клубом.
- Ровно за тур до окончания сезона Сампдория идет только на 15 месте в турнирной таблице Серии А среди 20 команд. Клуб за 37 сыгранных матчей набрал 36 очков.
- В последнем туре Сампдория сыграет на выезде против второй команды чемпионата – Интера (21 мая).
Пока неизвестно, будет ли стартовать в Украине новый сезон-2022/2023. УАФ рассматривает проведение чемпионата в Польше или Турции, но далеко не все клубы смогут финансово потянуть такой вариант с проведением всех матчей за границей.
Футбольная карьера Супряги: главное
- До 2018 года находился в структуре Днепра-1, после чего перешел в Динамо.
- Летом 2019-го вернулся в Днепр-1, но теперь уже вернулся только на правах аренды.
- За днепрян играл до конца июля 2022 и вернулся в Киев.
- Не смог завоевать место в стартовом составе киевлян. Поэтому в январе 2022 был арендован итальянской Сампдорией, где тоже провалился.
- За сезон-2021/2022 отыграл всего 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями. С этих поединков шесть провел в футболке Динамо.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.