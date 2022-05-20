Указали "на двери": недовольная Сампдория вернет Супрягу в Динамо

С января 2022 года Владислав Супряга выступал на правах аренды в Сампдории. Однако итальянский клуб отправит нападающего обратно в Украину.

Недовольны украинцем

22-летний центральный форвард не упустил шанс остаться в престижной Серии А. Владислав Супряга провалил свою аренду в Сампдории.

Читайте также Коноплянка заключил новый контракт с Краковией: он продолжит завоевывать вызов в сборную

Украинский футболист провел за итальянцев всего один поединок, в котором отыграл 24 минуты. Это все игровое время нападающего в итальянском чемпионате. В основном Супряга "грел" скамейку запасных.

Руководство клуба осталось недовольным выступлением Владислава, поэтому не стало активизировать опцию пролонгации аренды еще на один год, которая была прописана в соглашении.

Сампдория вернет Супрягу в Динамо, которому принадлежит контракт футболиста.

Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Интересно, что Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, хотя сезон в Италии еще не закончился. Похоже, что Владислав раньше времени простился с итальянским клубом.

Ровно за тур до окончания сезона Сампдория идет только на 15 месте в турнирной таблице Серии А среди 20 команд. Клуб за 37 сыгранных матчей набрал 36 очков.

В последнем туре Сампдория сыграет на выезде против второй команды чемпионата – Интера (21 мая).

Пока неизвестно, будет ли стартовать в Украине новый сезон-2022/2023. УАФ рассматривает проведение чемпионата в Польше или Турции, но далеко не все клубы смогут финансово потянуть такой вариант с проведением всех матчей за границей.

Футбольная карьера Супряги: главное