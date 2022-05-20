Незадоволені українцем
22-річний центральний форвард не скористався шансом залишитись у престижній Серії А. Владислав Супряга провалив свою оренду у Сампдорії.
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Український футболіст провів за італійців лише один поєдинок, у якому відіграв 24 хвилини. Це увесь ігровий час нападника в італійському чемпіонаті. Здебільшого Супряга "грів" лаву запасних.
Керівництво клубу залишилось незадоволеним виступом Владислава, тому не став активізовувати опцію пролонгації оренди ще на один рік, яка була прописана в угоді.
Сампдорія поверне Супрягу у Динамо, якому належить контракт футболіста.
Цікаво те, що Супряга прибув у розташування молодіжної збірної України, хоча сезон в Італії ще не закінчився. Схоже, що Владислав завчасно попрощався з італійським клубом.
- Рівно за тур до закінчення сезону Сампдорія йде лише на 15-му місці у турнірній таблиці Серії А серед 20-ти команд. Клуб за 37 зіграних матчів набрав 36 очок.
- В останньому турі Сампдорія зіграє на виїзді проти другої команди чемпіонату – Інтера (21 травня).
Наразі ж невідомо, чи стартуватиме в Україні новий сезон-2022/2023. УАФ розглядає проведення чемпіонату у Польщі чи Туреччині, але далеко не усі клуби змоможуть фінансово потягнути такий варіант із проведенням усіх матчів за кордоном.
Футбольна кар'єра Супряги: головне
- До 2018 року був у структурі Дніпра-1, після чого перейшов у Динамо.
- Влітку 2019-го був повернувся у Дніпро-1, але тепер вже повернувся лише на правах оренди.
- За дніпрян грав до кінця липня 2022 року та повернувся у Київ.
- Не зміг завоювати місце у стартовому складі киян. Тому у січні 2022-го був орендований італійською Сампдорією, де теж провалився.
- За сезон-2021/2022 відіграв лише 7 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Із цих поєдинків шість провів у футболці Динамо.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 4 мільйони євро.