Сборные Ирана и США попали в одну группу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. И перед заключительным туром, в котором они сыграют друг против друга, обе команды претендуют на выход в 1/8 финала. Иран занимает второе место в квартете благодаря победе над Уэльсом. США же два матча сыграли вничью, поэтому разместились на третьей строчке.

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Победитель этого матча гарантированно выйдет в 1/8 финала чемпионата мира. Иран в этом матче может даже удовлетворить ничью. Только если в параллельном матче Уэльс не победит Англию. Ведь тогда сразу три команды будут иметь по четыре очка, и тогда высшее место займет команда, у которой будет лучшая разница забитых-пропущенных голов. Пока в Англии +4, в то время как у Ирана и Уэльса по -2. Так что любая победа валлийцев сократит эту разницу, в то время как у англичан будет достаточно голов в запасе, разве что они проиграют с разницей в семь голов.

Матч Иран – США и Англия – Уэльс будут проходить одновременно, чтобы команды не знали об окончательных результатах матчей своих конкурентов в группе. Ведь если бы Иран и США сыграли вничью, то Англия могла бы проиграть Уэльсу с минимальным счетом и все равно остаться на первом месте. Но если в матче между американцами и иранцами будет победа одной из команд, Англия в случае поражения опустится на второе место.

Матч Иран – США начнется в 21.00. Онлайн-трансляция этого матча будет доступна на сайте "Суспильне Спорт". Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию для тех, кто не сможет отслеживать ход матча Иран – США в прямом эфире.

Онлайн-трансляция матча Иран – США